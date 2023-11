PMDF apreende droga comprada em Samambaia para revenda em Ceilânda

Um dos detidos informou que a maconha foi adquirida em Samambaia e seria revendida na QNN 5 e estocada na QNM 22, casa de um dos suspeitos

Dois homens foram detidos pelos policiais militares do 8º Batalhão na tarde desta quinta-feira (23) em Ceilândia. A equipe da PMDF desconfiou do veículo fazendo um desvio brusco sem dar seta enquanto trafegava na avenida principal da QNN 17. Dentro do carro foi encontrado 15kg de maconha.

O veículo suspeito foi abordado e os dois ocupantes foram reconhecidos pelos policiais por terem várias passagens criminais, inclusive a mesma equipe deteve um deles. No carro havia uma caixa contendo o entorpecente, com identificação e numeração.

A dupla foi conduzida para a 15ª DP, onde foram autuados por tráfico de drogas. Um deles, de 36 anos, tem passagens por violência contra a mulher, tráfico de drogas, disparo de arma de fogo, dano, injuria, direção perigosa e dirigir sem habilitação. O outro, de 25 anos, tem passagens por tráfico de drogas, ameaça e receptação.

Um dos detidos informou que a maconha foi adquirida em Samambaia e seria revendida na QNN 5 e estocada na QNM 22, casa de um dos suspeitos. A PCDF vai investigar a procedência da droga.