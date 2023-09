PMDF apreende cinco jovens suspeitos de roubo em Águas Claras

A vítima procurou a sede do batalhão para denunciar o crime, relatando que foi ameaçada com uma arma durante o incidente

Cinco jovens foram apreendidos por policiais militares do Batalhão de Águas Claras após um roubo de celular envolvendo um jovem de 18 anos na última segunda-feira (11).

A vítima conseguiu rastrear o sinal do celular e prontamente informou a localização do aparelho às autoridades. Os policiais seguiram até o local indicado, onde encontraram os adolescentes infratores.

O celular roubado foi encontrado no bolso de um dos adolescentes, chamando a atenção a idade dos envolvidos no caso. O mais jovem tinha apenas 12 anos, seguido por dois adolescentes de 13 anos e outros dois com 16 anos. Vale ressaltar que um dos envolvidos já possuía registros policiais anteriores relacionados a furto, corrupção de menores, roubo de veículo e direção perigosa.

Além da recuperação do aparelho roubado, os policiais também apreenderam um simulacro de arma de fogo que teria sido usado no assalto.