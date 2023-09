PCDF prende grupo responsável por roubar carga de bebidas avaliada em R$ 122 mil

O foco da operação era o cumprimento de dez mandados de busca e apreensão, além da execução de quatro mandados de prisão preventiva, todos relacionados a um ousado roubo de carga

A operção realizada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), deu início há aproximadamente quatro meses, e se concentraram em um roubo de uma carga de bebidas alcoólicas, avaliada em cerca de R$ 122 mil. O crime aconteceu na região conhecida como POLO JK, situada às margens da BR-040, na divisa entre o Distrito Federal e o Estado de Goiás.

Segundo informações obtidas durante as investigações, os criminosos envolvidos no assalto conseguiram revender a carga de bebidas alcoólicas a distribuidoras localizadas no Estado de Goiás, na área circundante ao DF.

Os membros desse grupo criminoso residem nos municípios de Novo Gama/GO, Valparaíso/GO e Luziânia/GO. Os suspeitos envolvidos têm idades que variam entre 19 e 26 anos, e todos possuem registros anteriores relacionados a crimes patrimoniais.

A investigação também revelou a participação de um menor de idade nas atividades criminosas. Os maiores de idade enfrentarão acusações relacionadas a crimes de roubo circunstanciado, associação criminosa e corrupção de menores, crimes que podem resultar em penas de até 17 anos de reclusão.

É importante destacar que essa mesma associação criminosa também está sob investigação em relação a furtos de cabos de energia na região central do Distrito Federal, ampliando ainda mais a lista de atividades criminosas sob seu registro.

Adicionalmente, os proprietários das distribuidoras de bebidas responsáveis por adquirir a carga roubada estão sendo investigados por receptação qualificada.