PMDF apreende cerca de 5 kg de entorpecentes em Ceilândia

Na noite de terça-feira, 03, policiais militares do Grupo Tático Operacional do 10º Batalhão (Gtop 30) apreenderam cerca de 5 kg de entorpecentes em Ceilândia.

Os policiais receberam uma denúncia informando que um homem era responsável por manter um ponto de comércio de entorpecente no conjunto G da QNR 4. Quando chegaram no enderenço, os policiais entraram em contato com a companheira do suspeito.

A mulher informou que o suspeito não estava no local e autorizou uma busca no imóvel.

Ao realizarem a busca, foram apreendidos quatro tabletes de maconha pesando cerca de 4,5 kg, certa de 500g de crack, uma balança de precisão, um relógio, R$ 2.380 e 1 papel com anotações sobre o comércio de entorpecente.

A mulher foi conduzida à 15ª Delegacia para registro da ocorrência. Não se tem informações sobre o homem.