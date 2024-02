PMDF apreende arma de fogo e drogas em Taguatinga

Foram apreendidos uma pistola Glock G26 9mm, equipada com carregador estendido e kit rajada, sete munições 9mm e uma porção de maconha

Na noite desta terça-feira (6), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (ROTAM), desencadeou uma operação que resultou na apreensão de uma arma de fogo e drogas na região de Taguatinga. A ação, que teve início por volta das 19h, foi executada em resposta a informações sobre posse ou porte ilegal de armas de fogo de uso restrito na área.

As equipes do ROTAM Comando Alfa, compostas pelas unidades ROTAM Alfa 01, 04 e 05, atuaram de maneira coordenada para abordar o suspeito e realizar a apreensão dos materiais ilícitos.

A ação contou com o apoio da equipe do 3º Comando de Policiamento Regional (CPR) e do Batalhão de Policiamento com Cães (BPCÃES), evidenciando a integração e a eficácia das operações conjuntas da Polícia Militar do Distrito Federal.