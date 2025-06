PMDF apreende arma de fogo, drogas e produtos de roubo em operação no Café Sem Troco

A Polícia Militar do Distrito Federal, por meio da RP 3604 do 21º Batalhão, prendeu um indivíduo por posse ilegal de arma de fogo, posse de drogas e receptação, nesta segunda-feira (2), na região do Café Sem Troco.

A equipe realizava patrulhamento quando obteve êxito em localizar o suspeito. Durante a abordagem, foram encontrados uma arma de fogo calibre 380, 66 munições, um estojo deflagrado, porções de substância análoga à maconha e pasta base de cocaína, além de diversas joias e bijuterias oriundas de roubo ou furto.

O envolvido e todo o material apreendido foram encaminhados à delegacia para os procedimentos cabíveis.