PMDF apreende 8,5 kg de maconha com dupla no SCIA

Dois homens foram presos por tráfico de drogas no conjunto 1 da Quadra 10 no SCIA, às 17h deste sábado (26).

Policiais militares da ROTAM passavam pelo local quando viram dois homens, no estacionamento de um supermercado, saindo de um carro em atitude suspeita.

Percebendo a aproximação dos policiais, a dupla foi rapidamente ao mercado e jogaram a chave do carro entre os carrinhos de compra, confirmando assim a suspeita dos policiais.

A equipe abordou os suspeitos e posteriormente revistou o carro em que eles estavam. No assoalho do veículo os policias encontraram uma caixa com oito tabletes de maconha, totalizando 8,5 kg e mais 100 gramas de haxixe na porta do motorista. Os homens foram presos e apresentados na 8ª Delegacia, onde foi registrado o flagrante.