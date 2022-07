PMDF apreende 60 kg de cocaína no Gama

O condutor alegou ser morador do gama e disse que foi a Anápolis, GO, buscar uma encomenda para um amigo

A Polícia Militar do Distrito Federal, por meio do TOR, equipe Alfa, apreendeu 60 tabletes de cocaína, com cerca de 1 kg cada, enquanto realizava um ponto de bloqueio na região do Gama.

A droga estava em um Corolla, abordado pelos policiais. O condutor alegou ser morador do gama e disse que foi a Anápolis, GO, buscar uma encomenda para um amigo.

Questionado do conteúdo da encomenda, o motorista disse não saber do que se tratava. Após vistoriar uma das caixas, foram localizados os tabletes. Cada quilo do carregamento pode chegar a valer 50 mil reais, totalizando cerca de 3 milhões de reais em drogas.

O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à 20ª DP, onde foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

Foram apreendidos: