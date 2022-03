PMDF apreende 58 adolescentes em festa do ‘Bolo Doido’ regada a drogas

Em abordagens foram apreendidas: 14 porções de cocaína, 10 porções de maconha, 5 cigarros de maconha e 8 litros de “LOLÓ”

Uma festa clandestina com drogas e álcool foi alvo de operação dos policiais militares do 26° Batalhão, Bpcães e Patamo neste domingo (13). Foram apreendidos 58 adolescentes no local, em Santa Maria.

Após denúncias, os policiais montaram uma operação conjunto e foram ao endereço. Em abordagens foram apreendidas: 14 porções de cocaína, 10 porções de maconha, 5 cigarros de maconha e 8 litros de “LOLÓ”.

A equipe apreendeu 58 adolescentes e e drogas que foram conduzidos para a Delegacia da Criança e Adolescência.