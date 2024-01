PMDF apreende 30 tijolos de maconha avaliados em R$ 50 mil

A ação ocorreu por volta das 4h30, durante um ponto de bloqueio

Na madrugada desta quinta-feira (25), policiais militares do Tático Operacional Rodoviário (TOR) realizaram a prisão de dois indivíduos sob acusação de tráfico de drogas, efetuando, ainda, a apreensão de uma considerável quantidade de maconha.

Durante a abordagem de um Fiat/Argo com dois ocupantes, a equipe do TOR descobriu no interior do veículo um total de 30 tijolos de maconha, avaliados em aproximadamente 50 mil reais.

A dupla foi conduzida à 20ª Delegacia (Gama), onde foi formalmente autuada pelo crime de tráfico de drogas.