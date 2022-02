PMDF apreende 199 comprimidos de ecstasy na Rodoviária Interestadual

Um homem acusado de tráfico de drogas foi preso por policiais militares do Batalhão de Policiamento com Cães (BPCães), por volta das 16h de quinta-feira (24), na Rodoviária Interestadual. Uma equipe do BPCães realizava policiamento na Rodoviária quando o cão Czar indicou uma mochila em um banco. Testemunhas disseram que um homem viu aproximação dos policiais e saiu do local. O suspeito foi encontrado em um quiosque, assumiu ser o proprietário da mochila e que transportava entorpecentes. Na mochila foram encontrados 199 comprimidos de ecstasy. O detido informou que veio do município de Correntina, no estado da Bahia, adquiriu o entorpecente no DF e o revenderia nos eventos carnavalescos na Bahia. Ele foi levado à 1ª Delegacia para registro da ocorrência.