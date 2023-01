PMDF apreende 130 tabletes de maconha em Arniqueira

Droga estava com um homem que era foragido da Justiça; mais tarde, no Gama, houve nova apreensão

A Polícia Militar (PMDF) apreendeu, na tarde de ontem (28), 130 tabletes de maconha na região de Arniqueira.

Uma equipe de militares viu um suspeito correndo para um lote aberto. Durante a corrida, ele deixou cair uma bolsa com quatro tabletes da droga. Os policiais o abordaram no momento em que ele tentava abrir a porta de uma casa no conjunto 02 da chácara 52.

Na residência, os militares encontraram os demais tabletes dentro de caixas e malas. Também foram encontradas uma balança de precisão, uma prensa, um caderno de contabilidade, facas e rolos de papel.

O suspeito, de 34 anos, foi levado à 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul). Lá, viu-se que ele possuía um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio.

PMDF/Divulgação

Mais maconha

Em outra ocorrência, já à noite, a PMDF apreendeu 1,5 quilo de maconha, desta vez na DF-290, no Gama. Os militares patrulhavam a área, quando viram um carro passando em alta velocidade com os faróis apagados. O veículo foi abordado, e a droga enontrada embaixo do banco do motorista. O suspeito vinha do Estado de Goiás. Ele foi levado à 20ª Delegacia de Polícia (Gama).