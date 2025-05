PMDF age rapidamente e prende suspeito de roubo a pedestre em Samambaia

Nesta quinta-feira (22), a Polícia Militar do Distrito Federal, por meio da equipe do Grupo Tático Operacional 31 Bravo (GTOP 31), prendeu um homem suspeito de cometer roubo a pedestre em Samambaia.

A equipe foi acionada via COPOM para averiguar uma ocorrência de roubo nas proximidades da Quadra QR 106. De acordo com as informações repassadas, um indivíduo, portando uma arma de fogo, vestindo calça jeans e tênis vermelho, teria subtraído o aparelho celular de uma vítima e fugido em direção à estação de metrô da QR 206.

Imediatamente, a equipe iniciou patrulhamento tático na região e, na QR 604, conjunto 12, via pública, avistou um homem com as mesmas características descritas. Ao perceber a aproximação da viatura policial, o suspeito deitou-se ao solo, se entregou e informou que a arma utilizada no crime era, na verdade, um simulacro, que estava em sua cintura.

Durante a abordagem, foi localizado o simulacro de pistola e, no bolso da calça do suspeito, o telefone celular da vítima. Questionado sobre o crime, o homem limitou-se a dizer que “já estava preso pelo roubo” e não quis prestar maiores esclarecimentos.

A ocorrência foi encaminhada à 26ª Delegacia de Polícia para as providências legais. No local, a vítima reconheceu o aparelho celular como sendo de sua propriedade.