PMDF acaba com festa e apreende drogas em Ceilândia

Guilherme Gomes

A Polícia Militar do DF acabou com uma festa clandestina que tinha cerca de 150 pessoas, na manhã deste domingo (28), em Ceilândia. Além de impedir a aglomeração, a equipe encontrou vários tipos de drogas nas imediações.



Os policiais receberam informação que em uma chácara no Sol Nascente estava ocorrendo uma festa onde havia muitas pessoas. Os militares foram ao local, na Avenida da Coruja, e confirmaram que a comemoração estava acontecendo com cerca de 150 pessoas.



Os policiais solicitaram apoio e todos participantes foram revistados. Nada de ilícito foi encontrado com ninguém, porém, nas imediações do evento foram encontrados: 13 comprimidos de rohypnol, uma porção de substância branca, em pó, que aparentava ser cocaína, uma porção de substância esverdeada, que aparentava ser maconha, três frascos preenchidos com líquido, que aparentava ser lança-perfume, uma faca e dois canivetes.

Os organizadores do evento foram encaminhados à delegacia e os participantes foram dispersados.