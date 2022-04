PMDF aborda carro com cheiro de maconha e motorista é preso

Motorista foi abordado na Asa Norte e apresentava sinais de embriaguez. Outras drogas e balanças de precisão foram encontradas no veículo.

Um homem de 26 anos foi preso na noite de quinta (21) na quadra 906 Norte em Brasília. No momento da abordagem, policiais militares sentiram cheiro de maconha no interior no automóvel. O motorista foi flagrado consumindo a droga, além de apresentar sinais de embriaguez.

Os agentes revistaram o interior do carro e encontraram 400g de haxixe, 650g de maconha, uma porção de cogumelo, duas balanças de precisão e R$ 527 em espécie.

O condutor recusou-se a fazer o teste do bafômetro e foi encaminhado ao instituto de criminalística da Polícia Civil, sendo constatada ingestão de álcool e o uso de drogas. Além disso, a documentação do veículo estava irregular. O autor foi conduzido à 5ª DP e o passageiro como testemunha.