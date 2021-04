PM prende quadrilha que furtava cabos de cobre

Os criminosos estavam vestidos com uniforme e usavam uma prancheta com ordem de serviço falsas com a logomarca de uma empresa de telefonia

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu nesta quarta-feira (7) uma quadrilha de golpistas que se disfarçava de funcionários de empresa de telefonia para furtar cabos de energia. seis homens, incluindo o receptador dos materiais, foram presos em flagrante próximo ao Balão do Gama. O Grupo Tático Ambiental (GTA) encontrou os golpistas em dois carros. Os criminosos estavam vestidos com uniforme e usavam uma prancheta com ordem de serviço falsas com a logomarca de uma empresa de telefonia. De acordo com o segundo-sargento Maurício Alves, a quadrilha fingia fazer manutenção na rede. "O disfarce encobria o crime", acentua. "Os fios eram vendidos para um ferro-velho no Gama", completa o polícial. O material apreendido foi furtado no Sudoeste. Entretanto, os golpistas atuavam em todo o Distrito Federal. No ferro-velho, a PM apreendeu cerca de 250 Kg de fios de cobre. A última remessa foi entregue na terça-feira (6). O dono do estabelecimento foi detido por receptação. Ao todo, os militares apreenderam 30 rolos de cabo pesando quase uma tonelada. Os seis homens foram levados para a 20ª Delegacia de Polícia. Os cinco integrantes da quadrilha vão responder por furto qualificado e associação criminosa.