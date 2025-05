PM prende homem que teria ameaçado explodir bomba em frente a ministério em Brasília

RAQUEL LOPES

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS)

Agentes da PM (Polícia Militar) do Distrito Federal foram mobilizados na tarde desta quinta-feira (22) por causa de um homem que teria ameaçado explodir uma bomba em frente ao Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, em Brasília. Ele estava com uma mulher e duas crianças.

O prédio do ministério foi esvaziado e os policiais cercaram o local. A polícia chegou pouco antes das 16h e, por volta das 17h30, a polícia prendeu o homem, ainda não identificado, e liberou a mulher e as crianças.

Segundo informações repassadas pela Polícia Militar, o homem portava um pacote suspeito e recusava se afastar, “levantando indícios de potencial ameaça”. O objeto foi tratado conforme o protocolo de ameaça com potencial explosivo, mas a polícia não tem a confirmação de que se tratava de uma uma bomba.

Por volta das 15h30, ele teria estourado um artefato, segundo testemunhas. A polícia afirma que tratava-se de um artefato semelhante a “bombinhas de São João”, de menor impacto.

“Eu trabalho no 8º andar e foi um susto muito grande, ele gritava muito e dava para escutar”, disse Mateus Melo, estagiário do Ministério de Desenvolvimento Social.

O Batalhão de Operações Especiais foi acionado e estabeleceu comunicação com o suspeito, que apresenta falas desconexas, segundo a polícia. A PM acionou a Operação Petardo, que prevê ações em ocorrências que envolvam artefatos explosivos.

O homem mencionou ter solicitado asilo a embaixadas estrangeiras, sem obter retorno, e também mencionou ter procurado a Polícia Federal, segundo a PM -que ainda tenta entender o que realmente o homem solicitou.

O Corpo de Bombeiros também acompanhou a ocorrência.

“Não houve ameaças diretas, mas pelo comportamento, pela presença do pacote suspeito e pelo uso de uma criança como escudo, foi necessário aplicar o protocolo padrão para ameaças explosivas”, afirmou o porta-voz da PMDF, major Raphael Brooke.

O pacote fora deixado em uma mureta próxima a um jardim, em frente ao homem. A polícia informou que havia a suspeita que ele estaria com um possível dispositivo de acionamento.