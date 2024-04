PM é preso após agredir esposa com coronhadas

Um membro da Polícia Militar do Distrito Federal foi detido após um incidente de violência doméstica envolvendo sua esposa em Valparaíso de Goiás, região próxima ao Distrito Federal. Ao retornar para casa embriagado por volta da meia-noite, Francisco Gleisson Ferreira de França começou a exigir agressivamente as chaves do portão, incapaz de encontrá-las.

Em seu estado de embriaguez, o PM acabou golpeando repetidamente a cabeça de sua parceira com a coronha de sua arma, deixando-a gravemente ferida. O crime ocorreu no domingo, dia 28 de abril.

Após disparar um tiro na porta da residência, percebeu que as chaves estavam em seu próprio bolso e adentrou o local. Dentro da casa, disparou duas vezes em direção à sua esposa, por sorte sem acertá-la.