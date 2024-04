Advogado que agrediu mulher no Sudoeste é condenado por lesão corporal

O 1º Juizado Especial Criminal de Brasília condenou o advogado Cledmylson Lhayr Feydit Ferreira a quatro meses de detenção, em regime aberto, por ofender a integridade corporal de uma advogada, após discussão, em via pública.

Os fatos ocorreram no dia 20 de março de 2023, no Sudoeste. Consta no processo que Cledmylson circulava acompanhado de seu cão, sem uso de coleira, guia e arreio com alça, como determina a legislação. Após extrema exacerbação de ânimos entre as partes, o advogado confiscou o celular de Giselle, que filmava o desencadear dos fatos. Nesse contexto, Cledmylson agrediu a vítima quando ela tentava recuperar o celular, causando lesões corporais na vítima.

Na análise do processo, a Juíza do caso afirmou que, “pelo conjunto probatório carreado aos autos, restou demonstrada que a conduta praticada pelo acusado se amoldou ao tipo penal descrito no artigo 129, caput, do Código Penal, sendo sua condenação, portanto, medida que se impõe”.

A magistrada concedeu ao acusado o direito de recorrer em liberdade, se por outro motivo não estiver preso.