PMDF apreende três armas na Floresta Nacional

Policiais Militares do Batalhão de Policia Militar Ambiental (BPMA) apreenderam, na manhã desta sexta-feira (30), três armas de fogo, sendo duas caseiras e uma artesanal, na Floresta Nacional de Brasília.

A equipe do Grupamento de Operações no Cerrado (GOC) no dia 26 de abril de 2021, realizava o patrulhamento na região, quando foram acionados por um ciclista, que afirmou ter visto um homem é uma chácara dentro do FLONA com uma arma longa caçando aves.

Os policiais foram ao local, mas não conseguiram abordar o suspeito, por que ele não se encontrava no local, mas conseguiram visualizar um possível crime ambiental no local, uma criação irregular de suínos.

Ainda nesta sexta-feira, a equipe retornou ao local para realizar uma fiscalização ambiental, onde o proprietário da chácara não apresentou as devidas licenças para sua atividade comercial, sendo então confeccionado termo circunstanciado em seu desfavor.

O dono permitiu a entrada na residência e foram localizadas três armas de fogo, sendo duas espingardas de fabricação caseira, um rifle artesanal Cal .22 com luneta de precisão e 58 munições de mesmo calibre.

Ele foi conduzido com os objetos à 18ª Delegacia para registro.