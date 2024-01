PM de folga resgata bebê recém-nascido engasgado

O sargento Ronildo não hesitou e realizou a manobra de Heimlich

Na última sexta-feira (26), o sargento Ronildo, do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque), estava de folga e se deparou com uma situação de emergência que exigiu sua intervenção rápida. O policial salvou a vida de um bebê recém-nascido que estava engasgado, por volta das 9h30, na cidade de Cidade Ocidental, em Goiás.

Ao perceber o desespero da mãe da criança, o sargento Ronildo não hesitou e realizou a manobra de Heimlich, técnica de primeiros socorros para desobstruir as vias respiratórias. Com habilidade e rapidez, o policial conseguiu restabelecer a respiração do bebê, evitando uma tragédia.

“Foi uma experiência ímpar, coisa de Deus. Estou muito feliz por estar no lugar certo e na hora certa para socorrer aquela criança”, ressaltou o policial