PM apreende adolescente com drogas e homens com celulares roubados em Ceilândia

Os homens foram todos conduzidos para 15ª Delegacia de Polícia. Lá foi constato que dois celulares tinham registro de roubo

A Polícia Militar prendeu um adolescente de 16 anos com dez porções de drogas, por volta das 8h30 desta segunda-feira (1º), na Ceilândia.

Os policiais militares da RP 28 suspeitaram do adolescente que ficou nervoso com a abordagem dos policiais. Com ele foi encontra 10 porções de maconha separadas para venda. O adolescente foi conduzido novamente para a DCA.

Mais tarde a mesma equipe abordou três homens que e com eles havia cinco celulares. Os homens não souberam falar a procedência dos celulares. Assim, foram todos conduzidos para 15ª Delegacia de Polícia. Lá foi constato que dois celulares tinham registro de roubo.