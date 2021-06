PM acaba com festa clandestina em Vicente Pires

Na noite de sábado (18), a Polícia Militar do DF acabou com uma festa clandestina em Vicente Pires, na rua 12, Chácara 141

Na noite de sábado (19), a Polícia Militar do DF acabou com uma festa clandestina em Vicente Pires, na rua 12, Chácara 141. De acordo com a corporação, havia mais de 400 pessoas no local.

A polícia tomou conhecimento da festa após denúncias anônimas. No local, os policiais encontraram diversas pessoas sem máscaras e as regras de distanciamento social não eram respeitadas.

A festa foi encerrada no mesmo momento pelo Grupo Tático Operacional (Gtop 37) e pelo Grupo Tático Motociclístico – (GTM 37).

Com informações da PMDF