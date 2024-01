Planetário de Brasília oferece colônia de férias para a garotada

As inscrições devem ser feitas presencialmente, na bilheteria do espaço, das 8h às 18h, e estão disponíveis a partir desta terça-feira (16)

O Planetário de Brasília vai oferecer colônia de férias gratuita para crianças de 6 a 12 anos, entre os dias 23 e 26 deste mês, das 8h30 às 12h. Os dois primeiros dias serão destinados ao atendimento das crianças de 6 a 8 anos e os dois últimos para a faixa etária de 9 a 12 anos.

As inscrições devem ser feitas presencialmente, na bilheteria do espaço, das 8h às 18h, e estão disponíveis a partir desta terça-feira (16). Serão oferecidas 25 vagas para cada dia de atividade.

A programação contará com oficinas e atividades pedagógicas focadas em astronomia e astronáutica, como lançamentos de foguetes (sujeito às condições climáticas), gincana e sessões guiadas pela cúpula do Planetário com o tema O universo do tamanho de Brasília. Para participar, é preciso doar um quilo de alimento não perecível (exceto sal).

Serviço

Colônia de férias do Planetário

Quando: 23 e 24/1 (crianças de 6 a 8 anos); 25 e 26/1 (crianças de 9 a 12 anos)

Horário: das 8h30 às 12h

Local: Planetário de Brasília (Eixo Monumental ao lado do Centro de Convenções Ulysses Guimarães)

Inscrições: a partir de terça (16), na bilheteria do espaço, das 8h às 18h.

*Com informações da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Informação do Distrito Federal (Secti-DF)

Agência Brasília