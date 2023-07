Planaltina terá ações educativas em pontos críticos de trânsito

Detran-DF fará apresentação de teatro e intervenções artísticas, além de blitzen, em locais onde ocorreram muitos acidentes na Avenida da Independência

O Detran-DF criou uma comissão com o objetivo de trabalhar o trânsito em sua integralidade, estudando em conjunto pontos críticos em relação a acidentes no Distrito Federal. Projeto-piloto desse grupo de trabalho definiu a Avenida da Independência, em Planaltina, como primeira via para ações de segurança viária. A pista, com pouco mais de dois quilômetros de extensão, somou a marca de quatro vítimas fatais e 45 feridos em acidentes de 2019 a 2022.

Serão realizadas ações educativas simultâneas em dois trechos da avenida e na Rodoviária de Planaltina nesta terça (4), às 10h, e quarta (5), às 16h. A programação inclui o teatro do Detran e intervenções artísticas com mímicos, bonecos e repentistas na rodoviária, e blitzen educativas com bonecos nos trechos críticos 1 e 2.

Envolvendo as áreas de Estatística, Educação, Engenharia e Fiscalização, a Comissão para Ações Integradas de Segurança no Trânsito do Detran-DF fez levantamentos detalhados dos acidentes ocorridos na Avenida Independência e seus fatores de risco; da sinalização existente e possíveis falhas estruturais da via; da rotina de fiscalização; das ações de educação realizadas; e o estudo de velocidade da avenida.

A partir disso, foram elaborados projetos de engenharia: redução da velocidade regulamentar de 60 km/h para 50 km/h, reposicionamento de zonas de estacionamento, recuperação de faixas de pedestre e criação de zona segura para travessia, ajustes de semáforos e correção das placas de sinalização.

Em relação à fiscalização, houve uma remodelação da rotina de fiscalização e a colocação de viaturas em pontos estratégicos. Quanto à educação, foi feito um planejamento de ações na via e a elaboração de material educativo específico para a área, além de ações que envolvam outros órgãos, como poda de árvores, indicação de melhorias estruturais em calçadas e ciclovias e ajuste em rotas de ônibus.

