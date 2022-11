Planaltina sem água nesta quinta (1º) para a melhorias no abastecimento

A Caesb comunica que todas as residências devem ter uma reserva de água com o volume correspondente ao consumo médio diário

O fornecimento de água será interrompido em Planaltina, nesta quinta-feira (1º), para a execução de melhorias no sistema de abastecimento. O serviço não estará disponível das 7h às 23h59, no SLE, Quadras 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25 e 26, em toda a região de Buritis 4; Vila Buritis Quadras 5 e 6; Vila Vicentina; SLE Quadra 5 Área Especial AE (Horta Comunitária); e em Arapoanga, Conjunto F das Quadras 1 a 21.

A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) comunica que todas as residências devem ter uma reserva de água com o volume correspondente ao consumo médio diário. A medida visa prevenir transtornos durante a suspensão do fornecimento e é estabelecida no artigo 50 da Resolução da Adasa nº 14, de 27 de outubro de 2011, que estipula as condições da prestação e utilização dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no DF.

Além disso, segundo o Parágrafo Único, o usuário é responsável pela limpeza e desinfecção da instalação predial de água e do reservatório predial antes da ligação definitiva de água, e posteriormente pela limpeza e desinfecção semestral do reservatório predial. Mais informações podem ser obtidas pelo número 115.

Com informações da Agência Brasília