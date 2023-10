Planaltina receberá oficina participativa do Plano Diretor

Aberto ao público, encontro está agendado para o dia 21 deste mês

A 39ª edição das oficinas participativas da revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial (Pdot) será realizada em Planaltina, no próximo dia 21.

Organizado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal (Seduh-DF), o evento é uma oportunidade para a sociedade contribuir com o desenvolvimento local. O encontro com a população será em um sábado, a partir das 9h, no Centro Educacional Delta.

As propostas serão analisadas e inseridas no novo texto do Pdot, lei que orienta o desenvolvimento do Distrito Federal e precisa ser revisada a cada dez anos.

O presidente da Associação Comercial de Planaltina, Cláudio Júnior, lembra que a participação da população é uma forma de assegurar que suas necessidades sejam incorporadas ao Pdot, tornando-o acessível.

“Para impulsionar o desenvolvimento e o bem-estar de uma comunidade, é crucial investir em diversos aspectos”, pontua, reforçando que por isso é importante participar.



O evento também será transmitido no canal da secretaria no YouTube. Ao longo deste ano, estão previstas 55 oficinas participativas com a população do DF. Confira o calendário completo.

Mais informações podem ser acessadas no site do Pdot.

Serviço

→ Oficina participativa do Pdot em Planaltina

Dia 21, às 9h, no Centro Educacional Delta – Setor Residencial Leste, Quadra 1, Conjunto F, lotes de 21 a 31. Acesso virtual pelo YouTube no canal Conexão Seduh.

Com informações da Agência Brasília