Planaltina recebe tenda de acolhimento para pacientes com dengue

O Governo do Distrito Federal (GDF) inaugurou, neste domingo (14), a tenda de acolhimento a pacientes com dengue de Planaltina. A instalação, localizada no estacionamento do Hospital Regional de Planaltina (HRPl), funcionará diariamente, das 7h às 19h, e conta com estrutura para todas as etapas de atendimento, da triagem a consultórios, farmácia e sala de hidratação.

É a quarta tenda inaugurada pelo GDF para reforçar o combate à epidemia da doença na capital. “Planaltina está inserida na região Norte do DF, que bastante demandada especialmente do ponto de vista de dengue, de arboviroses e de outras doenças clínicas. A tenda vem ao encontro da necessidade de ofertar acolhimento e atendimento clínico à essa população”, destacou a secretária de Saúde, Lucilene Florêncio, que participou da inauguração do espaço.

Além de Planaltina, outras 10 regiões endêmicas de dengue do DF receberam ou receberão tendas nos próximos dias, totalizando 20 pontos de assistência em locais como Sol Nascente, Ceilândia, Taguatinga, Varjão, Vicente Pires, Brazlândia, Estrutural, Recanto das Emas, Samambaia, Santa Maria, São Sebastião e Sobradinho.

As unidades estão estrategicamente posicionadas perto de hospitais, Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e Unidades Básicas de Saúde (UBSs), a fim de garantir um atendimento mais célere dos pacientes sintomáticos da doença e, consequentemente, reduzindo a pressão sobre o Sistema Único de Saúde (SUS).

Durante a visita à tenda de Planaltina, a titular da Saúde lembrou que, recentemente, a região administrativa também foi contemplada com a chegada de novos médicos temporários, que passaram a integrar o quadro de profissionais do HRPl.

“Foi feita uma contratação temporária de 200 médicos generalistas, dos quais Planaltina recebeu 16 e Sobradinho, também da região norte, outros 20. Com isso, já diminuímos o tensionamento na porta e resolvemos a questão da demanda da atenção primária em saúde”, explicou.

Atendimento

Com capacidade para realizar 150 atendimentos por dia, a tenda de Planaltina oferece triagem, consultórios, farmácias, sala de hidratação, além de uma área de descanso aos funcionários. “A cidade recebe com muito carinho mais esse equipamento público. A tenda é mais um reforço que o governo está trazendo para nossa cidade”, enfatizou o administrador regional Wesley Fonseca.

O trabalho é desempenhado por uma equipe composta por um coordenador, médicos, enfermeiro, técnicos de enfermagem, técnicos de laboratório, especialista em laboratório (biomédico ou farmacêutico bioquímico), servidores da área administrativa, farmacêuticos, além de pessoal de limpeza e de segurança.

“A gente teve o cuidado de, nas nossas tendas, ter um médico dedicado exclusivamente à ala de hidratação. Isso é importante para que o médico que está realizando o atendimento não tenha que ficar se deslocando até a ala, retardando o atendimento a outros pacientes que estão na fila”, detalhou o diretor médico das tendas, Clauber Lourenço.

Moradora do Jardim Roriz, a operadora de caixa Lucilene da Silva Freire, 40 anos, levou a filha para a tenda e elogiou a celeridade do atendimento. “Cheguei cedinho e eles foram muito prestativos, viram que ela estava passando mal e logo correram para prestar o atendimento”, disse. “Fico até mais tranquila. Poder ter esse tipo de atendimento é muito importante. Tenho certeza que muita gente vai ser ajudada por essa tenda, que vai salvar muitas vidas”, prosseguiu.

Ampla cobertura

Em breve, serão inauguradas as tendas de Ceilândia, Taguatinga, Varjão, Areal e Vicente Pires – todas funcionando das 7h às 19h. Há, ainda, polos de e cuidados espalhados em nove administrações regionais: Ceilândia, Sol Nascente/Pôr do Sol, Samambaia, Sobradinho, São Sebastião, Estrutural, Recanto das Emas, Brazlândia e Santa Maria.

Com funcionamento 24h

→ Guará: em frente à Unidade Básica de Saúde (UBS) 1

→ Gama: estacionamento do Hospital Regional do Gama (HRG)

→ Paranoá: estacionamento do Hospital da Região Leste (HRL)

Com funcionamento diário, das 7h às 19h

→ Planaltina: estacionamento do Hospital Regional de Planaltina (HRP)

→ Plano Piloto: estacionamento do Hospital Regional da Asa Norte (Hran)

→ Vicente Pires: estacionamento da Unidade de Pronto Atendimento (UPA)

→ Taguatinga: estacionamento do ambulatório do Hospital Regional de Taguatinga (HRT)

→ Águas Claras: estacionamento da UBS 1 do Areal

→ Ceilândia: estacionamento do Hospital Regional de Ceilândia (HRC)

→ Samambaia: estacionamento da UBS 7

→ Varjão: atrás da UBS 1

Com informações da Agência Brasília