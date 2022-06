Planaltina recebe novos abrigos de ônibus

A Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob), anunciou que está instalando 48 novos abrigos em paradas de ônibus de Planaltina

As estruturas estão sendo instaladas em diversas localidades da região. Até o momento, já foram entregues 22 paradas, e até o mês de julho, outras 26 serão liberadas para o público.

No Arapoanga foram implantados oito abrigos, todos na DF-230, sentido Avenida Erasmo de Castro, DF-110 e DF-410.

Três estruturas foram erguidas no Setor Residencial Norte do Jardim Roriz. Outras nove paradas de ônibus foram implantadas no Assentamento Renascer, beneficiando passageiros das proximidades da DF-230 e DF-128 em ligações com Avenida Goiás, Residencial Samauma e posto da Unidade Básica de Saúde (UBS) 12, entre outros pontos.

As 26 paradas que estão em fase de construção em Planaltina ficam na DF-230, BR-030, DF-128, Condomínio Estância (Mestre d’Armas III), Jardim Roriz, Vila Vicentina e setores Buritis III, Buritis IV e Tradicional.

Em 2022, a Semob já concluiu mais de 182 implantações e substituições de abrigos. Todos os equipamentos são dotados de rampa e piso tátil, de acordo com as normas de acessibilidade.

Outros nove abrigos passaram por reforma e impermeabilização, além de adequação para garantir acessibilidade aos usuários.

Com informações da Semob