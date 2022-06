PMDF salva gato preso em motor de carro na Candangolândia

O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira (8), e a PMDF conseguiu ajudar a senhora a recuperar seu gato de estimação

Policiais militares conseguiram salvar um gato doméstico preso no motor de um veículo na manhã desta quarta-feira (8), na Candangolândia.

Em continuidade às atividades da Semana do Meio Ambiente, a equipe do Grupamento de Operações no Cerrado (GOC) realizava o patrulhamento ostensivo quando recebeu pedido de ajuda de uma senhora. Segundo ela, seu gato de estimação estaria preso dentro do motor do seu carro.

Chegando ao local, os policiais constataram que o animal entrou na cavidade inferior do veículo e foi sugado pela polia, ficando impossibilitado de se mover e com risco de morte, caso o motor fosse ligado.

A equipe ergueu a parte dianteira do veículo com auxílio de um macaco hidráulico e conseguiu retirar o animal com vida, que correu logo após ser liberto, subindo um muro próximo e desaparecendo em seguida.

Com informações da PMDF