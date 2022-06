Avanço em obra no viaduto da Epig causa interdição na Avenida das Jaqueiras

Um trecho de 250m da Avenida das Jaqueiras, no Sudoeste, precisou ser interditado em ambos os sentidos em função do avanço das obras do viaduto da estrada Parque Indústrias Gráficas (Epig). O trajeto alternativo da via entra em funcionamento na sexta-feira (10), a partir das 21h.

O acesso/saída ao bairro pela Epig ficará indisponível por cerca de 120 dias. Como alternativa, os motoristas podem optar pelo acesso/saída da Quarta Avenida ou a via de acesso às quadras da Octogonal.

“A ação é necessária em função do início da escavação das trincheiras, para implantação do projeto viário e a complementação da rede de drenagem. A movimentação de veículos pesados e máquinas é maior nessa fase da obra, e precisamos tomar algumas medidas de segurança”, explica o subsecretário de Acompanhamento e Fiscalização de Obras, engenheiro Ricardo Terenzi.

O secretário de Obras, Luciano Carvalho, lembra que o serviço será realizado da forma mais eficiente possível, para minimizar os impactos no trânsito. “Assim que concluirmos mais esta importante obra, quem trafega pela região terá uma excelente opção de mobilidade”, afirma.

Com informações da Agência Brasília