As cidades de Planaltina, Park Way e Samambaia irão ficar sem energia nesta segunda-feira (3) para que a Neoenergia Distribuição Brasília possa realizar os serviços de pode de árvore e instalação de transformadores.

Dicas de segurança:

Caso seja necessário desligar aparelhos eletrônicos diretamente na toma, desconecte o equipamento puxando pelo plugue. Puxar pelo fio pode ocasionar danos ao cabo, ocasionando choques elétricos.

Veja as áreas e horários de corte:

Planaltina

Horário: 8h40 às 14h

Local: Núcleo Rural Pipiripau II: Chácaras 2, 3, 14, 21, 25, 309, 317;

Local: Estância Pipiripau II: Chácaras Cosme e Damião, Ki Sítio, Vereda, Boa Esperança, Nova Vida, Vaquejada, Nice, Toca do Lobo, Vivenda da Palmeira, Nova Vida, Pedra Branca, Toca do Lobo, Conquista, Bom Retiro, Olho D’Água, Gotas de Cristal, Alvorada, Boa Esperança, 11, 11-A, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 43, 43-A, 43-B, 44, 45, 58/60, 81, 122, 123, 125, 127, 129, 136, 145, 154, 162, 163, 170, 172, 174, 309, 313, 316, 317, Escola Classe Estância Pipiripau;

Local: Núcleo Rural Taquara: Chácaras São Benedito, Cristo Rei, São José, Shalon, dos Neres, Sonho Meu, Santa Maria, Sítio Bom Sucesso, Fazenda Buriti, 1/2/4.

Serviço: poda de árvores.



Park Way

Horário: 8h40 às 13h30

Local: SMPW, Quadra 17, Conjunto 6, Lotes de 1 a 5; Conjunto 7, Lotes de 1 a 4.

Serviço: instalação de transformador.



Samambaia

Horário: 8h40 às 14h

Local: BR 60, Núcleo Rural Buriti Tição: Fazenda Luzia, Fazenda Jardim.

Serviço: manutenção preventiva com poda de árvores.