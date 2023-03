Planaltina é alvo de operação de combate à caça ilegal

Foram montados pontos de bloqueio e um homem tentou fugir, mas acabou parando no próximo. Ele portava uma arma de fogo

Na manhã de ontem (18), a Polícia Militar do Distrito Federal realizou a Operação de Combate à Caça Ilegal em Planaltina. A equipe do Grupamento de Operações no Cerrado, através do monitoramento dos pontos mais usados para caça, montou pontos de bloqueio.

Por volta das 11h30, um indivíduo desrespeitou a ordem de parada e acelerou o veículo, na tentativa de fugir do local. Ele acabou detido mais à frente, em outro ponto de bloqueio. Tudo aconteceu na DF-205.

Na revista do veículo, foi encontrada uma arma de fogo calibre .9mm, três carregadores e um prolongador de carregador. O homem foi encaminhado à 16ª Delegacia de Polícia para registro.