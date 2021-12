Planaltina contará com Na Hora Cidades a partir desta segunda-feira (13)

No local, são oferecidos serviços digitais de órgãos parceiros do Na Hora, como Procon, Detran, Neoenergia (antiga CEB) e CAESB

A partir da próxima segunda-feira, 13, Planaltina contará com cinco pontos de autoatendimento do Na Hora Cidades. O espaço fica na Administração Regional da cidade e conta com computadores, impressoras e internet para ampliar o acesso da comunidade aos serviços públicos digitais.

“Grande parte dos serviços do Na Hora são disponibilizados de forma on-line, mas nem todo mundo tem internet ou impressora em casa e não pode se deslocar até outra cidade para conseguir um atendimento presencial. É nesse sentido que a parceria da Sejus com a Administração Regional com certeza vai facilitar a vida de todos os cidadãos de Planaltina”, explica a secretária Marcela Passamani.

O Na Hora Cidades Planaltina vai funcionar das 8h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta-feira. No local, serão oferecidos serviços digitais por órgãos parceiros, como Procon, Detran, Neoenergia (antiga CEB), CAESB e outros, que ampliaram os serviços digitais durante a pandemia.

Confira a lista abaixo:

– Companhia de Saneamento Ambiental (Caesb);

– Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF);

– Companhia de Desenvolvimento Habitacional (Codhab);

– Neoenergia (antiga CEB);

– Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios);

– Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística do DF (DF Legal);

– Defensoria Pública da União (DPU);

– Defensoria Pública do DF (DPDF);

– Departamento de Trânsito do DF (Detran/DF);

– Instituto de Defesa do Consumidor (Procon/DF);

– Instituto Nacional do Seguro Social (INSS);

– Justiça Federal;

– Ministério do Trabalho e Previdência (MTP);

– Ouvidoria;

– Polícia Civil;

– Polícia Federal;

– Polícia Rodoviária Federal;

– Receita Federal;

– Secretaria de Administração Penitenciária (SEAPE);

– Secretaria de Economia (SEEC);

– Secretaria de Saúde;

– Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes);

– Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh);

– Superior Tribunal Militar;

– Tribunal de Contas do DF (TCDF);

– Tribunal de Justiça do DF e Territórios (TJDFT);

– Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO);

– Tribunal Regional Eleitoral (TRE);

– Tribunal Superior do Trabalho (TST);

– Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

Agência Brasília