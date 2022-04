Pitbull ataca família no Riacho Fundo I

A primeira jovem disse ter entrado em luta corporal com o animal após ele tentar atacar sua irmã mais nova, que é deficiente

Um cachorro da raça pitbull atacou, na manhã desta segunda-feira (25), três jovens no Riacho Fundo I.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), ao chegar no local, a equipe encontrou o animal no quintal da casa, ainda enfurecido após o ataque, e as vítimas dentro da residência.

Impedindo a entrada dos militares, a cadela precisou ser presa nos fundos da casa e a equipe pular o muro para chegar às vítimas.

A primeira jovem, de 18 anos, tinha ferimentos na perna direita e disse ter entrado em luta corporal com o animal após ele tentar atacar sua irmã mais nova, que é deficiente. Ela foi encaminhada para o Hospital Regional de Taguatinga (HRT) orientada e estável.

A irmã, de 16 anos, tinha ferimentos no braço, pernas e mão direita. Além delas, uma terceira jovem, que não foi identificada, também foi atacada e tinha ferimentos superficiais na mão.

Mas essa não teria sido a primeira vez que a adolescente teria sido atacada pelo cachorro. Na última sexta-feira (22), o animal já havia ficado agressivo com a jovem.

O cachorro foi adotado pelo pai das meninas, mas, por ele não ter se apresentado à polícia, o animal foi apreendido. A cena da ocorrência permaneceu aos cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).