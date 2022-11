Pistas são asfaltadas para liberar trânsito sobre viaduto do Sudoeste

De acordo com um dos engenheiros fiscais da Secretaria de Obras Carlos Magno Rodrigues, 70% da rede de drenagem do complexo estão prontas

A pavimentação das pistas do Viaduto Luiz Carlos Botelho, também conhecido como Viaduto do Sudoeste, segue em andamento. Quando a etapa atual for concluída, vai permitir que seja liberado o trânsito sobre uma das vias, no sentido Eixo Monumental-Estrada Parque Taguatinga (EPTG).

Além de uma das pistas da Estrada Parque Indústrias Gráficas (Epig), estão recebendo asfalto as alças de entrada no Parque da Cidade, ao lado do complexo da Polícia Civil, e de saída, perto dos pinheiros. Em razão da construção da rede de drenagem na avenida das Jaqueiras – entre as quadras SQSW 104 e SQSW 105 -, as alças de entrada e saída do Sudoeste e as quatro tesourinhas do viaduto ainda não foram abertas para pavimentação.

Foto: Lúcio Bernardo Jr. / Agência Brasília

De acordo com um dos engenheiros fiscais da Secretaria de Obras Carlos Magno Rodrigues, 70% da rede de drenagem do complexo estão prontas, sendo que a parte inferior da via, no Parque da Cidade, segue em operação. “Em breve, os carros que vierem do Eixo Monumental e seguirem no sentido da EPTG não vão mais precisar se desviar e seguirão em linha reta, com mais fluidez no trânsito”, afirma ele.

Dentro do canteiro de obras, as duas passagens do viaduto já estão prontas. A última etapa da construção foi a colocação dos guarda-rodas – que são as barreiras new jersey que servem de proteção para os carros – e o acabamento decorativo da estrutura. Ali não haverá passagem para pedestres.

Com informações da Agência Brasília