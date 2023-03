Pista do viaduto da Epig, no Sudoeste, é liberada

O viaduto, que beneficiará cerca de 25 mil motoristas diariamente, servirá como forma de acabar com o gargalo na entrada do Sudoeste

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), participou, nesta quinta-feira (30), da liberação da primeira etapa do Viaduto Luiz Carlos Botelho, conhecido como Estrada Parque Indústrias Gráficas (Epig). O trecho liberado tem cerca de 700 metros.

A obra abarca três pistas de pavimento flexível e uma com pavimento de concreto, que será utilizada como corredor exclusivo para ônibus que vão sentido Estrada Parque Taguatinga (EPTG).

O viaduto, que beneficiará cerca de 25 mil motoristas diariamente, servirá como forma de acabar com o gargalo na entrada do Sudoeste. No total, serão quatro alças externas, quatro alças internas e dois eixos da via.