PCDF em ação conjunta com a PMDF desarticula esquema de comercialização de cerveja vencida

A ação mirou uma empresa que comercializa água mineral, localizada às margens de DF-220, em Brazlândia

Policiais civis da 18ª DP/PCDF e do 16º Batalhão/PMDF desarticularam na manhã desta quinta-feira (30), um esquema de comercialização de cerveja vencida, que ocorria em Brazlândia/DF.



Segundo o apurado, a empresa trabalha fazendo o envasamento de água mineral no local, mas, nos últimos meses, passou a adulterar latas de cerveja vencida, suprimindo a data de vencimento e revendendo a bebida.



A apuração apontou que foram adulteradas pelo menos 5.200 latas de cerveja. Quinze funcionários foram levados para a 18ª DP de Brazlândia. O gerente do estabelecimento foi preso em flagrante pelo crime de manter em depósito para vender mercadoria em condições impróprias ao consumo, crime punido com pena de detenção, de dois a cinco anos, ou multa (art. 7º, inc. IX, da Lei nº 8.137/90).