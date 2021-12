Pista de skate em Águas Claras é revitalizada

Enquanto os alunos do RENOVADF pintavam um dos bowls, skatistas da região faziam manobras e aproveitavam a pista vizinha recém-arrumada e pintada

Em Águas Claras, cinte e cinco alunos do programa Renova-DF participaram da recuperação de buracos e pontos desnivelados dos dois bowls (pistas de skate em formato côncavo, como uma piscina vazia) e da pintura das pistas, bordas e áreas planas adjacentes.

Enquanto os alunos do RENOVADF pintavam um dos bowls, skatistas da região faziam manobras e aproveitavam a pista vizinha recém-arrumada e pintada. Os estudantes Samuel Braga, 18 anos, e Brendo Ribeiro, 23, moram em Águas Claras e comentaram sobre os serviços que estão sendo feitos. “A pista estava muito ruim. Deram uma melhorada, principalmente em alguns buracos que apareceram ”, observou Samuel.

Já o professor Paulo Vitor Rodrigues, 33, elogiou tanto os trabalhos do RENOVADF na pista quanto outras melhorias realizadas na praça como um todo. “A pista de skate está ficando muito boa. Arrumaram também a quadra poliesportiva, a praça está toda com iluminação de LED. Ficou tudo muito bom”, comenta.

Desde o início do programa, no começo deste ano, mais de 150 equipamentos públicos foram reformados em Ceilândia, Samambaia, São Sebastião, Arniqueira, Itapoã, Guará, Estrutural, Águas Claras e Riacho Fundo, onde recentemente foi entregue a reforma de mais uma pista de skate. Mais de 800 alunos já foram certificados pelo Senai, parceiro da Secretaria de Trabalho (Setrab) no RENOVADF, e outros 1.500 alunos foram convocados para o quarto ciclo do programa.

O coordenador de Acompanhamento e Fiscalização de Projetos da Setrab, Cláudio José de Mello, explica como é feita a interlocução entre o programa e o GDF para a execução dos trabalhos. “As administrações passam a listagem das estruturas que precisam de manutenção, são feitas vistorias para verificação de quais materiais serão usados e o escopo das atividades. Se forem compatíveis com o que o RENOVADF oferece, elas entram na rota do programa”, detalha.

Foto: Lúcio Bernardo Jr. / Agência Brasília

Foto: Lúcio Bernardo Jr. / Agência Brasília

Foto: Lúcio Bernardo Jr. / Agência Brasília

Além da população, o trabalho desempenhado pelos alunos também é elogiado por quem é responsável pelas obras nas regiões administrativas. “O RENOVADF veio como uma novidade que ampliou o trabalho. Muitas vezes só a nossa mão de obra não dá conta das demandas, então é um reforço. A comunidade tem gostado, o trabalho é ótimo, tendo em vista que não é algo profissional”, ressalta o coordenador de Licenciamento, Obras e Manutenção da Administração Regional de Águas Claras, Edivan Marinho.

No próximo dia 15, será a vez do Plano Piloto receber o RENOVADF, que irá atuar na recuperação de 408 equipamentos públicos em 144 quadras da região administrativa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sobre o programa

O RENOVADF consiste na oferta de cursos de qualificação profissional integrados às atividades de conservação do patrimônio público, com o fim de proporcionar a capacitação do trabalhador de forma a torná-lo apto a atender às exigências do mercado de trabalho, ajudando a combater o desemprego.

Ministrados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), os cursos oferecidos pelo RENOVADF proporcionam novas habilidades ao aprendiz, como pintura, concretagem, solda, serviços elétricos e manutenções em geral.

Os alunos estudam quatro horas por dia, de segunda-feira a sexta-feira, e têm direito a benefícios, tais como auxílio pecuniário no valor equivalente a um salário mínimo mensal (R$ 1.100); vale-transporte e seguro contra acidentes pessoais.