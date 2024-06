Piscinas do Complexo Aquático Cláudio Coutinho terão água aquecidas

Em breve os alunos matriculados nas modalidades aquáticas do programa Escola de Esporte, em funcionamento no Complexo Cláudio Coutinho, terão mais conforto durante as aulas. Pela primeira vez as piscinas do local terão água aquecida. Serão realizadas trocas de filtros e instaladas oito bombas para aquecimento. A conclusão do serviço está prevista para a primeira quinzena de julho.

O investimento de R$ 1,5 milhão vem permitindo uma ampla reforma do espaço. A plataforma de saltos ornamentais já foi reformada, e os alunos matriculados na modalidade seguem praticando os treinos. As instalações elétricas e hidráulicas estão em processo de troca, foi feita a impermeabilização das arquibancadas e toda a estrutura está de cara nova após receber nova pintura. Além disso, o complexo ganhará nova iluminação em LED na área externa.



As melhorias foram solicitadas pela Secretaria de Esporte e Lazer do DF (SEL) e estão sendo executadas pela Arena BRB, por meio de um contrato de concessão estabelecido com a Terracap. “Nosso compromisso com os alunos que frequentam esse espaço é oferecer uma estrutura de excelência para que possam fazer as suas aulas com mais comodidade. Em breve todos que fazem parte desse programa serão beneficiados por essa modernização das piscinas”, declara o secretário de Esporte e Lazer, Renato Junqueira.

Escola de Esporte

O programa Escola de Esporte tem como objetivo incentivar a prática esportiva entre crianças e adolescentes de seis a 17 anos e integrar o adulto, idoso e pessoas com deficiência a atividades que estimulem um hábito de vida saudável, além de formar equipes esportivas que possam revelar talentos para o cenário esportivo.

Além das modalidades aquáticas, o programa também oferece aulas de alongamento, ginástica acrobática, musculação e karatê. As matrículas são realizadas semestralmente, conforme a disponibilidade de vagas. A idade mínima para praticar atividade é a partir dos seis anos, de acordo com cada modalidade.

*Com informações da SEL