CEO de startup residente do Biotic é reconhecido como ‘Fundador do Ano’ pela Westerwelle Foundation

Luiz Filipe Guerra, CEO e fundador da Polus, startup residente do Parque Tecnológico de Brasília (Biotic), foi premiado como “Fundador do Ano” pela Westerwelle Foundation em uma cerimônia que celebrou o décimo aniversário da Westerwelle Foundation na última sexta-feira (7). Este reconhecimento reforça o protagonismo do Biotic no fomento ao empreendedorismo e inovação no DF e até mesmo no Brasil.

A Polus tem se destacado por suas soluções tecnológicas inovadoras na redução de desperdício de energia por meio da automação e controle de refrigeradores. Esta inovação é importante em um país como o Brasil, que possui um dos maiores custos de eletricidade do mundo. A empresa tem como objetivo reduzir o consumo de energia de cada refrigerador em até 40%.

A cerimônia, que celebrava o décimo aniversário da fundação, contou com a presença da ministra da Educação da Alemanha, Bettina Stark-Watzinger, e do presidente do Conselho da Westerwelle Foundation, Michael Mronz. Guerra compartilhou a comemoração com os vencedores do prêmio nos anos anteriores, Naom Kerubo Monari e Catherine Faith.

Recentemente, Luiz Filipe Guerra também participou do programa Young Leaders of the Americas Initiative (YLAI), promovido pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. Durante o programa ,teve a oportunidade de trocar conhecimentos com colegas de diversas partes do mundo. “Nossa viagem começou em Houston, onde conhecemos empreendedores brasileiros e colegas que viajariam para diferentes cidades dos EUA. Encontramos realidades e empresas diversas, incluindo pesquisadores e líderes de projetos sociais. Passei quatro semanas em Salt Lake City com um projeto pré-determinado, conhecendo a empresa e as pessoas com quem trabalharia. Essa troca de experiências foi valiosa, ensinando sobre a implementação de playbooks de vendas e expansão”, contou.

Parque Tecnológico



O Biotic oferece um ambiente propício ao desenvolvimento de empresas de tecnologia e inovação, com a missão de promover a sinergia entre governo, empresas, universidades, institutos de pesquisa e startups. Sua infraestrutura de ponta e a rede de suporte abrangente o posicionam como um catalisador para a inovação e desenvolvimento sustentável na região.

Além de se tornar embaixador do YLAI, Luiz Filipe Guerra foi nomeado porta-voz do grupo para a próxima edição do programa no Brasil, reforçando seu compromisso com o desenvolvimento de líderes jovens e a inovação. Esta nomeação é um reconhecimento ao seu papel ativo e ao impacto positivo de sua liderança.

Para o presidente da Biotic, Gustavo Dias Henrique, o sucesso de Guerra e da Polus reflete a importância do apoio institucional oferecido pelo Parque Tecnológico, que fomenta o crescimento e a inovação, abrindo portas para oportunidades de desenvolvimento global: “Estamos orgulhosos do sucesso de Luiz Filipe Guerra e da Polus. A participação de nossos residentes em programas internacionais como o YLAI e o reconhecimento pela Westerwelle Foundation são provas do ambiente de inovação e suporte que cultivamos no Biotic. Nosso objetivo é continuar oferecendo as ferramentas e oportunidades necessárias para que nossos empreendedores alcancem novos patamares e levem o nome de Brasília para o mundo”.

*Com informações do Biotic