Pirenópolis recebe festival de vinhos e jazz

Prepare-se para explorar uma variedade de vinhos brancos, tintos e rosés, entre outros produtos, no Wine Jazz Piri, de 23 a 25 de junho, no Largo da Matriz, em Pirenópolis/GO. Além das degustações, estão na programação, feira, exposição e comercialização de vinhos, queijos, embutidos, mel e sucos do cerrado. Sem falar nas palestras de especialistas renomados sobre a arte da vinificação e a harmonização perfeita entre vinho e gastronomia. Ah, e muito jazz!

O Wine Jazz Piri conta com o apoio da prefeitura municipal de Pirenópolis, por meio da secretaria de turismo. “É um festival que vem para consolidar e consagrar nosso terroir do cerrado, e com ele, a Rota dos Pireneus Queijos e Vinhos de Goiás que tem produtos e empreendimentos com experiências turísticas de muita qualidade. Estamos muito felizes com esta iniciativa que partiu da Vinícola Assunção e a gente tem certeza que vai trazer mais olhares para essa potencialidade que Goiás tem e, principalmente, para nossa rota turística de Enoturismo”, comenta Vanessa Leal, secretária de turismo de Pirenópolis.

O organizador do evento, Ricardo Trick, também responsável pela realização do PiriBier, um sucesso há alguns anos, ressalta que o Wine Jazz Piri é de extrema importância para os produtores locais. “Essa é a oportunidade que eles têm para apresentar, em primeira mão, os vinhos para todos os visitantes. As pessoas não sabem, mas o melhor vinho nacional eleito no último Wine Brasil, um concurso nacional, é um vinho de Pirenópolis. As pessoas vão se surpreender com a qualidade dos nossos produtos. Sem falar nos queijos, embutidos, sucos, mel e geleias produzidos em Goiás e que são de qualidade internacional.

Trick aproveita para mandar um recado para a galera que conhece o PiriBier: “Saibam que o que a gente está fazendo com o vinho é a mesma coisa que a gente fez para fomentar a cerveja artesanal em Goiás. Podem apostar que daqui a 5 anos, no máximo, o Wine Jazz Piri será um dos melhores festivais de vinho do país. Essa é uma promessa minha para o destino, uma promessa minha para o setor de vinhos”.

O Wine Jazz Piri terá diferentes momentos que ocorrerão simultaneamente: o Degusta Terroir do Cerrado, com degustação de vinhos exclusivos do estado de Goiás e Distrito Federal, com ingresso pago. Serão 20 vinícolas e pelo menos 50 rótulos. Para realizar a inscrição, basta acessar o instagram do evento (@WineJazzPiri), clicar no link da bio e comprar a entrada no valor de R$120. Essa parte do festival vai acontecer dentro do Salão Paroquial da Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário.

Todo o restante da programação será aberta ao público e de graça. Feira, exposição e comercialização de produtos exclusivos da Rota dos Pirineus. Também haverá palestras com sommeliers renomados sobre os vinhos do cerrado e o Piri Jazz Session, com shows de jazz em uma área aberta no Largo da Matriz.

Você vai embarcar em experiências gastronômicas únicas, como o melhor fondue do Brasil, produzido pela @casadosuicoemporio, que também brilha na sanduicheria @ursushouse. Marcas de qualidade reconhecidas por premiações nacionais como a @QueijariaAlpina, a Vinícola Pirineus @pireneusvinhos e a @vinicolaassuncao, realizadora do evento, também estarão presentes com seus rótulos devidamente posicionados entre os melhores produtos e experiências de enoturismo do país. Pensa que acabou? Durante o evento será realizado o primeiro concurso terroir do cerrado com degustação às cegas.

Prepare-se para se deliciar com essa experiência divina, onde os sonhos ganham vida em cada taça. Nos vemos em breve! Saúde!

Programação – Entrada Gratuita

23/06 – Sexta-Feira

15h00 – Palestra Dr. Sebastião Ferro – Local: Salão Paroquial

15h30 – Palestra Guillermo César – Local: Salão Paroquial

16h00 – Abertura da Feira Wine Jazz Piri – Local: Largo da Matriz

20h00 – Show Trio Canindé – Local: Largo da Matriz

24/06 – Sábado

10h00 – Abertura da Feira Wine Jazz Piri – Local: Largo da Matriz

12h00 – Concurso Terroir do Cerrado degustação as cegas – Local: Salão Paroquial (Evento Fechado)

15h00 – Marcelo de Souza – Local: Salão Paroquial

15h30 – Marcelo Copello – Local: Salão Paroquial

20h00 – Show Marcos Nimrichter Trio – Local: Largo da Matriz

24/06 – Domingo

10h00 – Abertura da Feira Wine Jazz Piri – Local: Largo da Matriz

16h00 – Encerramento do Festival

Programação de degustação

Degusta Terroir do cerrado – Ingresso BaladaApp

23/06 – Sexta-feira

17h00 às 20h00 – Degustação de Vinhos do Terroir do Cerrado e produtos das Rota dos Pireneus – Local: Salão Paroquial – Valor R$ 120,00 BaladaApp

24/06 – Sábado

17h00 às 20h00 – Degustação de Vinhos do Terroir do Cerrado e produtos das Rota dos Pireneus – Local: Salão Paroquial – Valor R$ 120,00 BaladaApp