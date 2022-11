Pint of Science retorna com atividades presenciais em edição especial em Brasília

Objetivo é levar a ciência para um ambiente descontraído: o bar

“Temos por objetivo popularizar e democratizar a ciência, chamando a população para participar do conhecimento científico que produzimos nos laboratórios e universidades, colocando cientistas e a população para conversar sobre descobertas científicas e avanços tecnológicos em um ambiente leve, descontraído e divertido – o bar”, explica Adriana Pereira Ibaldo coordenadora local do Pint of Science Brasília 2022. O festival volta com tudo esse ano em uma edição especial para divulgar as produções e os estudos científicos mais importantes do país.

Depois de dois anos afastado dos bares devido à pandemia de COVID 19, o festival retoma as atividades presenciais e mais de 40 cidades brasileiras participarão do festival entre os dias 7 a 9 de novembro, a partir das 19h30. Brasília, que já está no festival desde 2017, terá atrações no Iracema Bar (CLN 213), onde a Professora Dianne Viana (Faculdade de Tecnologia, FT-UnB) e a Professora Adriana Ibaldo (Instituto de Física, IF-UnB) falarão sobre Mulheres na Ciência, e no Bar Mosaic Cervejas Especiais (CLSW 101), onde os Mestres Tiago França (Mestre Cervejeiro e Consultor) e Marcos de Paula (Cruls Cervejaria) falarão sobre a Ciência da Cerveja. “A conversa é acessível, divertida e criativa, para que todos se sintam a vontade para perguntar e conversar”, pontua Adriana.

Esse ano o festival está sendo coordenado em Brasília pela professora do Instituto de Física da UnB. “É uma excelente maneira de popularizar e democratizar o conhecimento científico e tecnológico produzido nos laboratórios e universidades, chamando a população para participar do conhecimento científico que produzimos”, considera Adriana. A programação completa e cidades participantes podem ser conferidas em pintofscience.com.br.

De acordo com a professora, a importância do evento se dá ao passo que coloca cientistas e a população em geral conversando sobre ciência e em proximidade, “mostrando que cientista é gente como a gente e que a ciência está em tudo à nossa volta. Quando conversamos com as pessoas, elas se sentem convidadas e instigadas a participar do conhecimento científico. e certamente serão agentes multiplicadores deste conhecimento junto aos seus filhos, pais, irmãos, amigos e a comunidade em geral”, defende Adriana Ibaldo.

O Pint of Science é aberto à participação de todos. Conforme elucida a coordenadora, o público brasileiro é um dos maiores do evento: o Pint of Science é um evento internacional que ocorre em 25 países no mundo, em 400 cidades e com público de mais de 150.000 participantes no mundo. “No Brasil somos 179 cidades com público de mais de 30.000 pessoas, correspondendo à 44,8% do total de cidades no mundo e à 20% do público mundial, ou seja, o Brasil é um dos participantes de peso no festival”, avalia.

Retorno pós pandemia

A última edição presencial foi em 2019, e com a emergência da pandemia de covid-19 no início de 2020 o evento foi adaptado para o modo remoto, uma vez que toda a equipe nacional prezou pela responsabilidade sanitária e preservação da vida. “Com o surgimento de uma doença nova e desconhecida como a covid, a população passou a ficar mais atenta ao que os cientistas estavam pesquisando e em como a ciência poderia trazer o mundo de volta às atividades que foram suspensas no início da pandemia. Agora com as vacinas e o retorno às atividades presenciais, estamos todos muito empolgados em rever todos no bar junto conosco conversando sobre ciência”, pondera a docente.

Em 2023 o festival Pint of Science Brasil volta a ocorrer em paralelo no mundo todo entre os dias 22 e 24 de maio. “Esta é a primeira edição presencial desde o início da pandemia de covid-19 em 2020. Estamos animadíssimos com esta volta presencial, seja pelos temas incríveis que teremos nesta edição, seja pela presença do público, sempre incrível e sua participação em massa”, espera Adriana. “Esperamos ver todo mundo lá, participando dos 2 dias de evento”, finalizou.

Serviço:

Apresentações em bares e restaurantes

– 08/11/22, 20h – Iracema Bar (CLN 213, Bloco B, lojas 02, 04 e 30)

“Lugar de mulher é nas Exatas – ou porque precisamos de mais mulheres na ciência!” – Profa. Dra. Dianne Vianna (FT-UnB) e Profa. Dra. Adriana Ibaldo (IF-UnB)

– 09/11/22, 20h – Mosaic Cervejas Especiais (CLSW 101, Bloco B, loja 72) “Ciência da Cerveja” – M Sc. Tiago França (Consultor e Mestre cervejeiro) e M Sc. Marcos de Paula (Cruls Cervejaria)