Picnik especial de Dia dos Pais no Museu do Catetinho

Miguel Galvão, responsável pelo evento, conta que essa não é a primeira vez que uma edição especial de Dia dos Pais acontece

O Museu do Catetinho recebe neste sábado (5), a edição especial de Dia dos Pais do tradicional encontro da família brasiliense, o PicniK. O encontro tem entrada gratuita até às 16h. Depois disso, é necessária a colaboração com 1kg de alimento não perecível destinado ao programa Abrace. A programação do evento tem classificação livre, voltada para toda a família, com o objetivo de aproximar pais, filhas e filhos, por meio da realização de atividades lúdicas e educativas que incentivem a consciência.

Miguel Galvão, responsável pelo evento, conta que essa não é a primeira vez que uma edição especial de Dia dos Pais acontece. “Já fizemos anteriormente, no calçadão da Asa Norte e no Parque da Cidade, sempre foi muito bom”, destaca. Ele vê essas edições do Picnik como uma oportunidade de ir além do presentinho e ter uma experiência viva e memorial em família. “Isso em um lugar lindo e especial, tipo coisa que só quem é candango entende”.

Para ele, é um privilégio e uma responsabilidade muito grande, realizar essa edição no Catetinho. “Estamos planejando essa edição há dois anos, porém das outras vezes, infelizmente o espaço não estava aberto ao público”. Agora, para a alegria do público brasiliense, o espaço está aberto e conservado. “Um salve a atual administração, e tem um novo acesso via Country Club, que encurtou o trajeto em 10km”, explica. “Isso facilitou bastante a vida de quem vem de outras regiões administrativas”. Ele ainda adiciona que a partir da rodoviária, são 20 minutos de carro até o Catetinho. Ele ressalta que o projeto se transformou numa ferramenta para reintroduzir locais importantes junto ao público, que se não forem cultivados, correm o risco de serem esquecidos até perecerem.

Com o clichê “Brasília é um Museu a céu aberto” em mente, Miguel constata que a atenção sempre se volta ao Plano Piloto, quando na realidade, há uma série de espaços pelo DF, com uma relevância e importância para a história. “Não há como olhar para a frente, sem honrar as estradas e caminhos percorridos”. Ele, assim como as pessoas envolvidas na produção do Picnik, fica muito feliz de estar somando a narrativa. “O monumento tem um valor por si só, mas é rodeado por pessoas que otimizam sua existência. Ele defende que ao criar um vínculo positivo da população com esses espaços, além de aumentar a frequência de visitas, os responsáveis por esses ambientes tendem a se preocupar mais em melhorar e preservá-los. “Criando assim um movimento circular que gera economia e retroalimenta os espaços, fortalecendo nossa memória”.

A proposta do Picnik é trazer a família brasiliense aos locais importantes da cidade, oferecendo um novo significado, a partir dos diversos elementos que compõem o projeto. A programação foi pensada para toda a família, na qual o tradicional encontro candango reúne moda, arte, design, gastronomia com opções veganas, feirinha, atividades gratuitas e DJs em espaço histórico de Brasília. “O público pode vir preparado para estender cangas, trazer guarda-sol e cadeirinha”, frisa Miguel.

O projeto conta com fomento do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF). O acervo do Museu estará aberto à visitação até 20h, sem necessidade de retirada de ingresso antecipado.

Além da nova entrada pelo Country Club, o estacionamento é gratuito. O evento também contará com um transfer gratuito da rodoviária do Plano até o local do evento, nos pontos de encontro da Plataforma Superior, sentido norte, e para voltar, na area de cura do evento. Os horários de saída são: 13h30; 15; 16h30 e 18h. Para o retorno, os horários são: 18h30; 20h e 22h.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Atividades para a família

Ao longo do dia diversas atividades vão ser oferecidas para as crianças e toda a família, com espetáculos, atividades educativas e espaços especialmente voltados para famílias com bebês. Também estão incluídas na programação, meditação, yoga e acrobacias, além de atendimentos voltados para o relaxamento, como massoterapia, tarô e outras práticas holísticas.

PICNIK 05 DE AGOSTO DE 2023

Museu do Catetinho

Especial de Dia dos Pais

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A partir das 13h até às 22h

Entrada Gratuita