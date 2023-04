PF prende dupla por tentativa de fraude no auxílio reclusão

O benefício foi solicitado de forma irregular, sem os documentos necessários e com retroação da data de entrada do requerimento

A Polícia Federal (PF) prendeu em flagrante na tarde desta terça-feira (25), duas pessoas que tentavam obter o benefício previdenciário de auxílio reclusão mediante fraude em uma agência bancária, localizada no Riacho Fundo. Caso tivessem êxito, a fraude geraria um prejuízo aos cofres públicos no valor de, aproximadamente, R$165 mil.

Segundo levantamentos efetuados a partir do cruzamento de informações, o benefício foi solicitado sem os documentos necessários e com retroação da data de entrada do requerimento, o que gerou indevidamente o pagamento dos últimos cinco anos. Há ainda, indícios de uso indevido de matrículas e senhas de servidores do INSS, possivelmente por meio de ações de hackers, para reativar benefícios sem o devido processo administrativo.

Os suspeitos foram presos através da operação Força Tarefa Previdenciária, antes de conseguirem sacar ou movimentar os valores. Com 22 anos de atuação, a Força Tarefa Previdenciária é integrada pelo Ministério da Previdência Social (MPS), pela Polícia Federal (PF) e pelo Ministério Público Federal (MPF), que atuam em conjunto no combate eficaz de crimes estruturados contra o sistema previdenciário.