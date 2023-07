DF Legal faz nova derrubada na Ponte Alta do Gama

Em dezembro de 2022, o órgão já havia estado na região para realizar uma operação de derrubada

A equipe do DF Legal realizou mais uma operação de derrubada de construções irregulares na região da Ponte Alta, no Gama, no começo da tarde desta quarta-feira (26). Com as próprias mãos, os agentes derrubaram muros do que era a construção de um condomínio.

A derrubada aconteceu na área do Núcleo Rural Casa Grande, e de acordo com a equipe do DF Legal, se tratava de um parcelamento irregular.

Vídeo: Reprodução/Instagram

Os moradores chegaram a usar materiais de construção para escrever ‘SOS’, como pedido de ajuda, mas não adiantou. O perfil Ponte Alta News no Instagram registrou vídeos mostrando moradores desesperados vendo as derrubadas.

Operações do DF Legal são comuns na região da Ponte Alta. Em dezembro de 2022, os agentes derrubaram duas casas, o portão e o muro do condomínio que estava sendo construído de maneira irregular.