Pesquisa traz informações sobre o perfil das pessoas LGBTQIA+ do DF

O Distrito Federal é o primeiro e único entre as unidades federativas do Brasil a incluir e contabilizar oficialmente em uma amostragem social a população LGBTQIA+

O Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal (IPEDF) apresentará, nesta quinta-feira (8), às 10h30, ao vivo em seu canal do YouTube, o perfil das pessoas LGBTQIA+ do DF. O estudo quantifica e identifica o perfil sociodemográfico dessa população, além de capturar outras dimensões associadas, como relação com a família e os amigos.

Na mesma live, também serão divulgados os resultados da pesquisa Identidade de Gênero e Orientação Sexual no DF: Um olhar inclusivo, que buscou capturar experiências no acesso aos serviços públicos, participação social e em eventuais processos de violência e discriminação.

O Distrito Federal é o primeiro e único entre as unidades federativas do Brasil a incluir e contabilizar oficialmente em uma amostragem social a população LGBTQIA+. Os dados balizam a elaboração e a condução de políticas públicas voltadas para as necessidades específicas dessa parcela da população.

Serviço

Retratos Sociais DF 2021: LGBTQIA+

Pesquisa Identidade de Gênero e Orientação Sexual no DF: Um olhar inclusivo

Data: 8/12 (quinta-feira)

Horário: 10h30

Acompanhe pelo link: https://youtu.be/UKNiec26wpE

Mais informações: (61) 3342-1632/1036 | [email protected]

*Com informações do Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal