Pesquisa: conheça a realidade de cães e gatos no DF

A pesquisa pode ajudar na criação de políticas públicas para população canina e felina do Distrito Federal

A população do DF e entorno já pode responder a pesquisa sobre cães e gatos lançada esta semana pela Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal (Sema). A pesquisa inédita sobre a população canina e felina nas regiões administrativas do Distrito Federal, vai servir de base para a criação de políticas públicas eficazes para os pets do DF, como ampliação do programa de castração e sua unidade móvel.

A participação na pesquisa é simples: basta que o cidadão tenha acesso à internet e responda ao formulário online, disponível no site da Sema. O documento leva cerca de cinco minutos para ser respondido. A pesquisa visa compreender a situação populacional de cães e gatos com relação a vacina, castração e outras coisas.

A pesquisa fica de forma permanente no site do SEMA. De acordo com a subsecretaria de Proteção Animal da Sema, Edilene Cerqueira, quanto mais dados tiver de forma antecipada, melhor vai ser para que possam ser trabalhadas novas estratégias e políticas públicas. Por isso é importante que a população saiba sobre a pesquisa, e responda o formulário disponível no site. “Para alcançarmos a maior quantidade de respostas possiveis”, comenta.

Edilene aponta que com a pesquisa, se espera pelo menos conseguir amenizar a problemática da quantidade de animais abandonados nas ruas, com a castração. “Hoje nosso programa de castração atende uma quantidade muito pequena da população do DF”, ressalta. Então, a ideia é que com a obtenção de dados mais precisos da quantidade de animais existentes no Distrito Federal, o programa de castração seja ampliado.

Segundo dados do Instituto de Pesquisa e Estatística do DF (IPEDF), em Brasília e no entorno, existe uma média de 3 milhões de habitantes. “Desses, temos um percentual muito pequeno que respondeu, que mais ou menos 60% têm animais domésticos”. Quando se fala de animais domésticos, Edilene explica que está se referindo à pesquisa, aos cães e gatos somente. “Porém, desses animais, na pesquisa do IPEDF não tem como saber quantos desses são castrados ou não”, salienta.

Saber quantos animais no DF são castrados ou não, é uma coisa que a pesquisa disponibilizada pela pasta do meio ambiente, visa responder. “Isso é de extrema importância, para que a gente consiga trabalhar as políticas públicas de castração, e oferecer vagas nas localidades onde a gente tem a maior incidência de animais”. No caso, é essencial que esse programa de castração seja ampliado nas regiões em que existem mais animais abandonados, e também, animais que vivem com seus tutores. “As pessoas às vezes criticam muito, e dizem que tem que castrar os animais abandonados. Porém as pessoas que têm animais em casa, quando o animal dá uma fugidinha, acontece a procriação”, frisa. Ela explica que é quando surge uma ninhada indesejada, e por consequência, ocorrem os abandonos.

Ela dá um exemplo, que se uma pessoa mora em um ponto em que sabe da existência da quantidade X de animais, a pessoa pode responder para informar a pasta do meio ambiente, sobre esse foco.

Conscientização da população

Além da pesquisa, a Sema está com um processo paralelo para levar a conscientização das pessoas sobre o abandono de animais ser crime. “Estamos trabalhando para levar a conscientização para as unidades escolares, sobre cuidados com os animais, sobre maus tratos e abandono”. E ainda sobre adoção responsável e outras coisas relacionadas aos animais.