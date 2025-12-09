Menu
Brasília
Pesquisa aponta Celina Leão com ampla vantagem na corrida pelo Palácio do Buriti

Levantamento feito pelo RealTime Big Data/CNN Brasil coloca vice-governadora com quase 20 pontos de vantagem sobre o ex-governador José Roberto Arruda

Suzano Almeida

09/12/2025 12h38

celina leão, governadora em exercicio

Fotos: Tony Oliveira/Agência Brasília

A vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), aparece na liderança das intenções de voto para uma eventual disputa ao governo local em 2026. A informação é de um levantamento do instituto RealTime Big Data, divulgado nesta terça-feira (9) pela CNN Brasil.

A pesquisa ouviu 1.200 pessoas entre os dias 6 e 8 de dezembro. A margem de erro do estudo é de três pontos percentuais, para mais ou para menos.

No primeiro cenário testado, que incluiu o ex-governador José Roberto Arruda (sem partido), Celina Leão alcança 40% das intenções de voto.

Candidato(a)Partido/SituaçãoIntenção de Voto
Celina LeãoPP (Vice-governadora)40%
José Roberto ArrudaSem partido (Ex-governador)21%
Leandro GrassPT (Presidente do Iphan)13%
Ricardo CapelliPSB (Presidente da ABDI)6%
Paula BelmontePSDB (Deputada distrital)6%

Neste panorama, os demais candidatos pontuam abaixo dos dois dígitos, com o presidente da ABDI, Ricardo Capelli (PSB), e a deputada distrital Paula Belmonte (PSDB), empatados tecnicamente.

Cenário 2

O segundo panorama testado mostrou uma concentração maior das intenções de voto na vice-governadora quando o nome de Arruda é retirado da lista.

Neste cenário, Celina Leão avança para 50% das intenções de voto. O presidente do Iphan, Leandro Grass (PT), aparece em segundo lugar, com 16%.

Candidato(a)Partido/SituaçãoIntenção de Voto
Celina LeãoPP (Vice-governadora)50%
Leandro GrassPT (Presidente do Iphan)16%
Ricardo CapelliPSB (Presidente da ABDI)7%
Paula BelmontePSDB (Deputada distrital)7%

