Pesquisa aponta Celina Leão com ampla vantagem na corrida pelo Palácio do Buriti

A vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), aparece na liderança das intenções de voto para uma eventual disputa ao governo local em 2026. A informação é de um levantamento do instituto RealTime Big Data, divulgado nesta terça-feira (9) pela CNN Brasil.

A pesquisa ouviu 1.200 pessoas entre os dias 6 e 8 de dezembro. A margem de erro do estudo é de três pontos percentuais, para mais ou para menos.

No primeiro cenário testado, que incluiu o ex-governador José Roberto Arruda (sem partido), Celina Leão alcança 40% das intenções de voto.

Candidato(a) Partido/Situação Intenção de Voto Celina Leão PP (Vice-governadora) 40% José Roberto Arruda Sem partido (Ex-governador) 21% Leandro Grass PT (Presidente do Iphan) 13% Ricardo Capelli PSB (Presidente da ABDI) 6% Paula Belmonte PSDB (Deputada distrital) 6%

Neste panorama, os demais candidatos pontuam abaixo dos dois dígitos, com o presidente da ABDI, Ricardo Capelli (PSB), e a deputada distrital Paula Belmonte (PSDB), empatados tecnicamente.

Cenário 2

O segundo panorama testado mostrou uma concentração maior das intenções de voto na vice-governadora quando o nome de Arruda é retirado da lista.

Neste cenário, Celina Leão avança para 50% das intenções de voto. O presidente do Iphan, Leandro Grass (PT), aparece em segundo lugar, com 16%.