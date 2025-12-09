Pesquisa aponta Celina Leão com ampla vantagem na corrida pelo Palácio do Buriti

A vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), aparece na liderança das intenções de voto para uma eventual disputa ao governo local em 2026. A informação é de um levantamento do instituto RealTime Big Data, divulgado nesta terça-feira (9) pela CNN Brasil.
A pesquisa ouviu 1.200 pessoas entre os dias 6 e 8 de dezembro. A margem de erro do estudo é de três pontos percentuais, para mais ou para menos.
No primeiro cenário testado, que incluiu o ex-governador José Roberto Arruda (sem partido), Celina Leão alcança 40% das intenções de voto.
|Candidato(a)
|Partido/Situação
|Intenção de Voto
|Celina Leão
|PP (Vice-governadora)
|40%
|José Roberto Arruda
|Sem partido (Ex-governador)
|21%
|Leandro Grass
|PT (Presidente do Iphan)
|13%
|Ricardo Capelli
|PSB (Presidente da ABDI)
|6%
|Paula Belmonte
|PSDB (Deputada distrital)
|6%
Neste panorama, os demais candidatos pontuam abaixo dos dois dígitos, com o presidente da ABDI, Ricardo Capelli (PSB), e a deputada distrital Paula Belmonte (PSDB), empatados tecnicamente.
Cenário 2
O segundo panorama testado mostrou uma concentração maior das intenções de voto na vice-governadora quando o nome de Arruda é retirado da lista.
Neste cenário, Celina Leão avança para 50% das intenções de voto. O presidente do Iphan, Leandro Grass (PT), aparece em segundo lugar, com 16%.
|Candidato(a)
|Partido/Situação
|Intenção de Voto
|Celina Leão
|PP (Vice-governadora)
|50%
|Leandro Grass
|PT (Presidente do Iphan)
|16%
|Ricardo Capelli
|PSB (Presidente da ABDI)
|7%
|Paula Belmonte
|PSDB (Deputada distrital)
|7%