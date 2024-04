Perseguição termina em prisão após furto em boate

Na madrugada deste sábado (27), o Batalhão de Choque da PMDF – BPChoque, em intensificação do policiamento em Taguatinga, foi alertado por seguranças de uma boate sobre um veículo sedan branco, VW Virtus, suspeito de praticar furtos nos carros estacionados.

Ao chegar no local, a equipe do PATAMO deparou-se com o veículo, que empreendeu fuga ao notar a presença policial.

Após uma perseguição que atravessou a cidade até Águas Claras, os suspeitos foram encurralados em uma rua sem saída próxima à residência oficial do Governador, na quadra 107. Com o apoio do BAVOP, que iluminou a área com seu farol de busca, e do GTOp37 os policiais embrenharam-se na mata e capturaram dois indivíduos.

Os detidos, um de 31 anos com 7 passagens por crimes diversos, e outro de 25 anos com 10 passagens, foram encaminhados à 21ª Delegacia para registro da ocorrência.

